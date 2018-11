Lugubere vondst in Belgisch dorpje: man begraaft dode moeder in tuin voor pensioen

Goog­le-baas zegt sorry voor aanpak intimida­tie: ‘Er komen veranderin­gen’

18:30 De topman van Google, Sundar Pichai, heeft excuses aangeboden aan alle medewerkers voor de aanpak van intimidatie binnen het bedrijf. ,,We erkennen dat we het vroeger niet altijd goed hebben aangepakt en dat spijt ons oprecht’’, aldus Pichai vandaag in een mail aan het personeel. ,,Het is duidelijk dat we veranderingen moeten aanbrengen.’’