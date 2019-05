Ludieke oplossing voor leerlingentekort in Frans dorp: gratis Viagra voor jonge stellen

Het innovatieve voorstel burgemeester Jean Debouzy van Montereau (regio Centre-Val de Loire) werd eind vorige week officieel opgenomen in de gemeenteverordening met nummer 2019-042. ,,De burgemeester is voorstander van het verdelen van kleine blauwe pillen onder paren tussen de 18 en 40 jaar om hen alle kans op bevruchting te geven en zo de scholen te behouden. De burgemeester is ook klaar om met de gemeenteraad de mogelijkheid te bestuderen tot het uitdelen van een speciale moederschapsbonus voor elke geboorte”, zo luidt het.

De nieuwe regelgeving is intussen een kleine week van kracht. Tot nu toe is nog niemand zijn recht op Viagra komen opeisen. ,,Het was natuurlijk als grap bedoeld. Maar als het echt nodig is, zullen we een voorraad aanleggen”, verduidelijkt Debouzy. Er is alleen wel één probleem: net als in ons land mag het prestatiebevorderende pilletje enkel op doktersvoorschrift aan de man gebracht worden.