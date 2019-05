Luchtvaartautoriteit VS: tijdlijn voor terugkeer 737 Max ligt niet vast

Duitsland geschokt door leerling (16) die na slecht cijfer docent wilde vermoorden

22 mei Een slecht cijfer dat hij had uitgedeeld, is een leraar scheikunde in het Duitse Dortmund bijna fataal geworden. Een 16-jarige leerling beraamde tot twee keer toe een poging om Wolfgang Wittchow (51) om het leven te brengen, schrijven Duitse media. De kwestie heeft in Duitsland tot veel opschudding geleid.