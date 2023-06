Luchthavenmedewerker die in motor van vliegtuig werd gezogen, pleegde zelfmoord

Door de conclusie van de lijkschouwer van Bexar County ziet de National Transportation Safety Board af van een uitgebreid onderzoek, zoals eerder was aangekondigd. ,,Op basis van deze informatie blijkt dat er geen operationele veiligheidsproblemen waren met het vliegtuig of de luchthaven’’, aldus de verklaring.

Luchthavenmedewerker in Texas omgekomen nadat hij in motor vliegtuig werd gezogen

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

De 27-jarige grondmedewerker David Renner werd in de motor van een Delta Airlines-vliegtuig gezogen toen het toestel naar een gate taxiede met één motor aan. Hij liep daarbij ernstige verwondingen op waaraan hij overleed.



Het slachtoffer was in dienst van Unifi Aviation, dat door Delta wordt ingehuurd voor gronddiensten op de luchthaven van San Antonio. Een woordvoerder van het bedrijf zei ‘diep bedroefd’ te zijn door het verlies van de medewerker. Hij noemde het een ‘tragisch incident’, maar wilde verder geen commentaar geven.



In een verklaring zei Delta dat de vliegmaatschappij ‘rouwde om het verlies van het leven van een luchtvaartfamilielid in San Antonio’.