Loos alarm Belgische kerncentrale

‘Loodgieters’ roven 20 miljoen euro uit pantserwagen

19:23 Bij een nauwkeurig geregisseerde roofoverval op een geldtransport in Zwitserland is zo’n 20 miljoen euro buitgemaakt. De drie mensen die maandag werden aangehouden in verband met de roof, werden vandaag al weer vrijgelaten. De buit is zoek.