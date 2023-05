Loopbrug in Finland stort in: 24 scholieren gewond

‘Vermiste Nederlan­der (68) in Albanië maakte boottocht­je op wildwater­ri­vier’

De 68-jarige Nederlander die maandag vermist raakte in de Osum-kloof in Albanië, maakte samen met zijn 64-jarige vrouw een boottochtje door de kloof. De vrouw werd gewond en zonder haar wederhelft gevonden door een gids die met klanten aan het raften was, waarna een grote reddingsoperatie werd opgestart.