Het Verenigd Koninkrijk overweegt om de bestuurlijke autonomie van de Britse Maagdeneilanden op te schorten en het gebied weer rechtstreeks onder Londens gezag te plaatsen. Die geadviseerde maatregel staat in een vrijdag gepubliceerd onderzoeksrapport over corruptie bij de regering van de eilandengroep in de Caraïben.

De premier van de Britse Maagdeneilanden, Andrew Fahie, werd donderdag bij een undercoveroperatie gearresteerd op een luchthaven in de Amerikaanse stad Miami. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel en het witwassen van geld, zo maakte de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst (DEA) bekend.

De zaak heeft in Londen tot ongerustheid geleid. De arrestatie van Fahie, tegen wie al sinds vorig jaar een onderzoek liep, ,,is uiterst verontrustend en onderstreept de noodzaak van dringende maatregelen”, zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss in een verklaring.

Samen met de premier werd ook Oleanvine Maynard opgepakt, de directeur van de havendienst op de Britse Maagdeneilanden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een samenzwering met als doel om cocaïne de VS binnen te smokkelen. Daarnaast worden ze verdacht van het witwassen van geld.

Hun arrestatie vond plaats na een ontmoeting met undercoveragenten van de DEA, die zich voordeden als leden van het Mexicaanse drugskartel Sinaloa. Ze wilden in een vliegtuig een zending van 700.000 dollar cash geld controleren. De undercoveragenten hadden gezegd dat het bedrag werd uitbetaald wegens het toelaten van toekomstige cocaïnetransporten naar de VS via de Britse Maagdeneilanden.

Een derde verdachte in de drugszaak, de zoon van de havenbaas, werd donderdag eveneens opgepakt.

Onderzoeksrapport

In het onderzoeksrapport dat vrijdag is gepubliceerd, wordt nu aanbevolen om de bestuurlijke autonomie van het Brits overzeese gebied op te schorten. De komende twee jaar zou het bestuur worden overgenomen door gouverneur John Rankin, die op voordracht van de regering in Londen was benoemd door koningin Elizabeth II.

De Britse minister Amanda Milling, verantwoordelijk voor de overzeese gebieden, zal ,,onmiddellijk” een bezoek aan het gebied brengen om met gouverneur Rankin te spreken, zegt Truss. Daarna zal worden aangekondigd welke maatregelen nog volgen.

Het onderzoek naar corruptie en machtsmisbruik bij de regering-Fahie was vorig jaar al gestart. Door de arrestatie van de premier werden de conclusies vrijdag sneller dan voorzien gepubliceerd. In het document staat onder meer dat er ‘substantiële wijzigingen aan de wetgeving en de grondwet noodzakelijk zijn om de bestuursnormen te herstellen waar de bevolking van de Britse Maagdeneilanden recht op heeft’.

De Britse Maagdeneilanden zijn een eilandengroep in de Caraïben. Het gebied, dat ongeveer 35.000 inwoners telt, staat bekend als een van de belangrijkste belastingparadijzen van de wereld.