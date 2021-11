Loekasjenko: Zeker mogelijk dat we migranten hebben geholpen

De president deed de uitspraken in een interview met de Britse omroep BBC. ,,We zijn een Slavisch volk. We hebben harten. Onze manschappen weten dat de migranten naar Duitsland gaan”, zei hij. ,,Misschien heeft iemand ze geholpen. Dat ga ik verder niet uitzoeken.”

‘Leugens en propaganda’

De Poolse autoriteiten zeiden vrijdag dat er geen migrantenkampen meer zijn aan de Belarussische zijde van de grens. Pogingen om die grens illegaal over te nemen blijven volgens het land echter aanhouden, en worden feller. Eerder deze week trad Polen nog hard op. Veiligheidstroepen zetten toen waterkanonnen en traangas in tegen migranten.

Dunja Mijatovic, mensenrechtencommissaris bij de Raad van Europa in Straatsburg, is kritisch over de gang van zaken bij de Poolse grens. Ze vindt dat er sprake is van mensenrechtenschendingen, en stelt onder meer dat Polen onmiddellijk hulpverleners moet toelaten, en moet stoppen migranten die al ‘binnen’ zijn terug over de grens te duwen.