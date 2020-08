Loekasjenko wankelt, maar wat doet Poetin?

VIDEO ‘Er is één partij die niks aan dit akkoord heeft: de Palestij­nen’

13 augustus Het vandaag gesloten akkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten is enorm belangrijk, maar om het écht tot een historisch moment te maken, is meer nodig. Dat zeggen Nederlandse Midden-Oostenexperts. Vredesbesprekingen met de Palestijnen bijvoorbeeld. ,,Een akkoord tussen beide partijen is nu verder weg dan ooit.’’