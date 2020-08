Loekasjenko roept Belarussisch leger op tot paraatheid

België laat coronamaat­re­ge­len beetje vieren

20 augustus BRUSSEL - Inwoners van België hoeven vanwege het coronavirus niet meer in hun eentje boodschappen te doen of te winkelen maar mogen vanaf maandag één andere persoon meenemen. Een mondkapje dragen in de winkels blijft in het hele land verplicht en de vaste ‘bubbel’ van vijf mensen met wie Belgen vaak contact hebben wordt voorlopig niet uitgebreid. Lokaal kunnen de autoriteiten strengere maatregelen afkondigen.