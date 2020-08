Loekasjenko beveelt ‘meest strikte maatregelen’ aan Belarussisch leger

80 procent

De president claimde na de verkiezingen begin deze maand dat hij 80 procent van de stemmen had gewonnen, maar hij wordt door de oppositie van fraude beschuldigd. De oppositie heeft deze week een coördinerende raad gevormd om met de regering te onderhandelen, maar daarvan wil Loekasjenko vooralsnog niets weten. ,,Waarom zou ik naar iemands pijpen dansen?”, zei hij gisteren in een toespraak bij een landbouwbedrijf. ,,We hebben verkiezingen gehouden, laat ons nu in rust verdergaan”,



Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die naar Litouwen is gevlucht, verklaarde gisteren dat het Belarussische volk ‘de huidige leiders niet meer accepteert’. Loekasjenko, op zijn beurt, zei op dreigende wijze dat hij ‘het probleem gaat oplossen’, waarmee hij naar de oppositie verwees. Inmiddels zijn ook enkele oppositieleiders aangeklaagd.