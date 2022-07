Liz Cheney neemt einde eigen carrière voor lief, als Trump maar niet meer in Oval Office komt

Als de onderzoekscommissie van het Amerikaanse Congres vandaag met een voorlopige slotzitting komt in de reeks verhoren over de Capitoolbestorming, kan dat ook meteen het sluitstuk van de politieke loopbaan van Liz Cheney worden. De dochter van voormalig vicepresident Dick Cheney gold in de Republikeinse partij tot voor kort als kroonprinses. Ze werd getipt als potentiële fractievoorzitter, als vicepresident in de dop of zelfs als eerste vrouwelijke president van de VS. Maar dankzij haar nieuwe rol als interne luis in de pels van Donald Trump dreigt ze binnenkort haar zetel in het Huis van Afgevaardigden te verliezen.