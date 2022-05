LIVE | ‘Zware Russische verliezen bij oversteken rivier’, Zuid-Ossetië houdt referendum over toetreding tot Rusland

Oorlog OekraïneHet Russische leger is bij de mogelijk zwaarste Oekraïense artillerieaanval tot nu toe in de Donbas tientallen tanks en pantservoertuigen in één keer kwijtgeraakt. Het dodental loopt mogelijk in de honderden toen het oversteken van een rivier mislukte. En het bedrag aan financiële transacties dat is tegengehouden in het kader van de sancties tegen Rusland is de afgelopen weken flink gestegen. Het gaat om iets meer dan 425 miljoen euro, maakte het kabinet bekend. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.