LIVE | Zorgen om beschietingen kerncentrale Zaporizja: ‘kans op kernramp is zeer reëel

Complotden­ker Alex Jones moet miljoenen betalen na leugens over bloedbad Sandy Hook

De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet de nabestaanden van een 6-jarig jongetje dat om het leven kwam bij de schietpartij op de basisschool Sandy Hook, waarbij twintig kinderen en zes volwassenen werden doodgeschoten, een bedrag van 4,1 miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro) betalen. Een jury in Austin oordeelde donderdag dat de verhalen die Jones verspreidde over de schietpartij, die volgens hem volledig in scène was gezet, een ,,levende hel” creëerden voor de nabestaanden.

5 augustus