LIVE | Zes Nederlanders vermist, dodental opgelopen tot ruim 5000

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Rusland: ‘Bouw van beschermen­de construc­ties kerncentra­le Zaporizja bijna klaar’

Volgens het Russische persbureau Tass nadert de bouw van beschermende constructies bij de kerncentrale van Zaporizja zijn voltooiing. Ze moeten extra bescherming bieden voor belangrijke infrastructuurfaciliteiten inclusief die met betrekking tot de opslag van radioactieve stoffen, luidt het onder verwijzing naar de Russische directeur van exploitant Energoatom. De grootste kerncentrale van Europa in het zuidoosten van Oekraïne werd in maart door Russische troepen veroverd en is herhaaldelijk onder vuur komen te liggen, waardoor de vrees voor een nucleaire catastrofe is toegenomen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.

9:20