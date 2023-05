LIVE | Zelensky op bezoek in Londen: VK belooft gevechtsdrones en training van piloten

Acht hulpverle­ners in levensge­vaar door explosie in Duits flatgebouw, verdachte gearres­teerd

De verdachte van het veroorzaken van een explosie in een flatgebouw in het Duitse Ratingen is opgepakt door een speciale eenheid van de politie. Bij de explosie zijn in totaal 31 agenten en brandweerlieden gewond geraakt. De toestand van vijf slachtoffers is kritiek.