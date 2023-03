LIVE | Zelensky bezoekt militairen bij Bachmoet, Poetin woest om Britse munitie met verarmd uranium

china/rusland Xi tegen Poetin: ‘Er komt verande­ring zoals we in geen 100 jaar tijd hebben gezien’

De Chinese president Xi Jinping heeft na een ‘constructief’ driedaags bezoek aan Moskou afscheid genomen van ‘zijn vriend’ en ambtgenoot Vladimir Poetin. ,,Er komt verandering zoals we in geen 100 jaar tijd hebben gezien, en wij drijven die samen aan”, zei hij bij zijn vertrek. Het is volgens verscheidene media een boodschap niet alleen voor zijn gastheer Poetin, maar ook aan het Westen.