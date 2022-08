LIVE | Zelenski wil wraak voor bombardement op Charkov: zes doden en zestien gewonden

Belgische man raakt hand kwijt bij confronta­tie tussen groep van 20 en twee broers

Een ruzie tussen een groep van zo'n twintig personen en twee broers in een garage in de Belgische stad Lokeren is flink uit de hand gelopen. Het twintigtal toog naar de garage om de broers te confronteren. Een van de twee haalde daarop uit met een ijzeren staaf en hakte iemand de hand af.

13 augustus