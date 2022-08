LIVE | Zelenski waarschuwt voor Russische gewelddadigheden op onafhankelijkheidsdag

‘Dochter van Alexander Doegin, brein achter inval Oekraïne, komt om bij aanslag’

In Rusland is de dochter van Aleksander Doegin in de regio Moskou om het leven gekomen bij een vermoedelijke bomaanslag op haar auto. Dat melden meerdere lokale media, maar het nieuws is nog niet officieel bevestigd.

