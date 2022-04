LIVE | Zelenski vraagt om meer wapens na dodelijke raketaanval; ‘Russen verkrachtten minderjarigen’

Oorlog OekraïneVanaf heden komen onder meer Russische wodka en kaviaar de Europese Unie niet meer in vanwege nieuwe restricties. Er komen berichten van nog meer Oekraïense slachtoffers in de door Russen inmiddels verlaten plaatsen. De Europese Commissie heeft Oekraïne ondertussen een snellere start beloofd van het toetredingsproces tot de Europese Unie. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.