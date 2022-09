LIVE | Zelenski: kerncentrale bij Zaporizja 'één stap verwijderd van een stralingsramp’

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Volodimir Zelenski zei zondag dat de kerncentrale bij Zaporizja voor de tweede keer ‘één stap verwijderd van een stralingsramp’ was doordat deze is losgekoppeld van het nationale elektriciteitsnet. En: De Duitsland rekent er niet op dat Rusland nog gas zal leveren aan Europa via de pijpleiding Nord Stream 1. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.