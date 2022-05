LIVE | Zelenski beschuldigt Rusland van 'zinloze, barbaarse aanvallen’

oorlog oekraïneDe Oekraïense president Zelenski beschuldigde Rusland zaterdag van “nieuwe terreur”. Volgens hem zijn op verschillende plekken in Oekraïne burgers gedood en gewond geraakt door “zinloze, barbaarse aanvallen” met raketten en mortieren, zo meldde hij in een videotoespraak. En Rusland is bereid mee te werken aan de “onvoorwaardelijke” export van graan uit Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.