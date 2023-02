LIVE | Zeker 17.000 dodelijke slachtoffers, reddingswerk in eerste Turkse provincies klaar

met video Schrijnend contrast in getroffen Adana; leven gaat door tussen de brokstuk­ken

Het contrast in het Turkse Adana kan niet groter na de zwaarste aardbeving in jaren. Waar in sommige straten buurtbewoners en hulpverleners alles op alles zetten om overlevenden onder het puin te vinden, gaat in andere delen van de moderne stad het leven weer door.

8:58