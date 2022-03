LIVE | Wereldleiders in Brussel voor reeks toppen over Oekraïne, VK stuurt 6000 raketten naar Oekraïne

Tientallen westerse leiders, onder wie de Amerikaanse president Joe Biden, hebben zich verzameld in Brussel voor een overlegcarrousel met de oorlog in Oekraïne als middelpunt. Er staat zowel een top van de NAVO als van de Europese Unie en van zeven van ‘s werelds belangrijkste economieën op het programma. Biden hoopt Europese regeringsleiders over te halen Rusland nog harder aan te pakken en bijvoorbeeld diens export van gas en olie in te perken. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.