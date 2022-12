LIVE | Weer aanval op Kiev, tekst op kamikaze-drone doet vergeldingsactie vermoeden

Tientallen inwoners Lissabon geëvacu­eerd om grote waterover­last na hevige regenval

De Portugese hoofdstad Lissabon is vandaag getroffen door grote wateroverlast als gevolg van hevige regenval. In delen van de stad zijn onder meer straten overstroomd en auto’s weggespoeld. Ook is het openbaar vervoer grotendeels stilgelegd, tientallen scholen zijn dicht en meerdere wegen zijn gesloten. Winkels en restaurants zijn vol water gelopen.

13 december