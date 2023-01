LIVE | Washington gaat Oekraïne geen F-16-straaljagers leveren

Oorlog OekraïneZeker 6500 Russische soldaten zouden zich bij een speciale hotline hebben gemeld om zich over te geven aan Oekraïne. Voormalig Brits premier Boris Johnson beweert in een BBC-documentaire dat de Russische president Vladimir Poetin hem bedreigd heeft in een telefoongesprek, voorafgaand aan de inval in Oekraïne. Rusland zegt dat Johnson liegt. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.