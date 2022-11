LIVE | VS sporen Oekraïne aan tot onderhandelen, of is dat een truc? En Zelenski lyrisch over drones

Kosten mobilisa­tie en sancties slaan gat in Russische begroting, sociale spanningen nemen toe

De Russische mobilisatie-inspanningen in combinatie met westerse sancties zullen een gat slaan in de Russische begroting, stellen analisten op basis van eigen berekeningen. Inmiddels zijn 318.000 mensen gemobiliseerd voor de oorlog in Oekraïne, stelt president Vladimir Poetin. De prijs is hoog. Het Kremlin staat nu al voor enorme uitdagingen om de beloofde compensatie aan gemobiliseerde soldaten en hun gezinnen tijdig uit te betalen, wat de sociale spanningen binnen de Russische samenleving doet toenemen.

4 november