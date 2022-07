LIVE | VS schatten aantal Russische doden in Oekraïne op 15.000, EU verbiedt invoer van goud uit Rusland

met video Bosbranden teisteren zuidwesten van Europa: Portugese piloot blusvlieg­tuig omgekomen

Ruim duizend brandweerlieden proberen in het Franse departement Gironde de steeds groter wordende bosbranden onder controle te krijgen. Gisteren stond zo'n 7300 hectare bos in brand, vandaag is de vuurzee uitgegroeid naar 10.000 hectare. Ook elders in Europa woeden branden of worden voorzorgsmaatregelen getroffen om branden te voorkomen. Spanje en Portugal melden ondertussen honderden mensen die zijn overleden door de hitte.

16 juli