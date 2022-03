LIVE | VS: Russen trekken weg van oude kerncentrale Tsjernobyl, Rusland kondigt staakt-het-vuren aan bij Marioepol

Oorlog OekraïneRussische troepen zijn begonnen zich terug te trekken van de oude, in 1986 ontplofte kerncentrale in het Noord-Oekraïense Tsjernobyl. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie trekken de militairen in de richting van Belarus, een Russische bondgenoot. Het is nog onduidelijk of iedereen vertrekt. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.