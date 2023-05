LIVE | VS: Oekraïne achter droneaanval Kremlin, Russische wetenschapper ‘lekte info naar China’

Oorlog in OekraïneDe Verenigde Staten vermoeden dat de Oekraïense veiligheidsdiensten verantwoordelijk zijn voor de droneaanval op het Kremlin eerder deze maand. Het is niet zeker of de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vooraf wist van de operatie. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.