LIVE | VS: Iran gaat drones leveren aan Rusland, slachtoffers Russische raketaanval op Donetsk

- Een Russische raket heeft vanmorgen vroeg in de Oekraïense stad Charkov een appartementencomplex van zes verdiepingen deels verwoest. Bij de aanval zijn drie mensen omgekomen. De reddingswerkzaamheden zijn in volle gang. Een oudere vrouw is levend uit het puin gered.

- In Oekraïne zijn inmiddels ongeveer 7000 militairen vermist sinds het begin van de Russische invasie eind februari. De meeste militairen zijn waarschijnlijk gevangengenomen door de Russen.



- Het dodental na een Russische raketbeschieting op een woonblok in Chasiv Jar in de zwaarbevochten Oost-Oekraïense regio Donetsk is opgelopen tot dertig.