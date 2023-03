LIVE | Voorzitter lagerhuis VS slaat uitnodiging Zelenski af, kerncentrale Zaporizja zonder stroom

Oorlog OekraïneRusland heeft in de nacht van woensdag op donderdag raketaanvallen uitgevoerd op onder meer Kiev, Odessa en Charkov. Daarbij zijn woonwijken geraakt. Bij de beschietingen zijn in Cherson en Lviv doden gevallen. Ook de kerncentrale in Zaporizja werd getroffen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.