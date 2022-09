LIVE | VN: Rusland pleegt oorlogsmisdaden, Kremlin wil snelle inlijving bij positief referendum

- Het satirische item van Arjen Lubach over het Russische referendum in Oekraïne is binnen anderhalve dag vele miljoenen keren bekeken. De video is het grootste onlinesucces van Lubach sinds hij begon met De Avondshow, bevestigt producent Human Factor TV.

- De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Russen opgeroepen zich te verzetten tegen de gedeeltelijke mobilisatie in het land. ,,Protesteer! Vecht! Ren weg! Of wordt Oekraïense krijgsgevangene! Dit zijn jouw opties om te overleven.” Moskou wil 300.000 reservisten met militaire ervaring oproepen voor de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne.