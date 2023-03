LIVE | VN beschuldigt Rusland en Oekraïne van standrechtelijke executies

Minstens 13 doden bij politie-ac­tie in Rio de Janeiro, onder wie beruchte bendelei­der

Bij een politie-inval in een sloppenwijk in de buurt van Rio de Janeiro zijn donderdag tenminste 13 mensen omgekomen. Onder de doden is een beruchte leider van een drugsbende uit het noorden van Brazilië die sinds 2019 voortvluchtig was, aldus de plaatselijke politie. ,,Er zijn 13 doden, twee mensen zijn gearresteerd en een grote hoeveelheid wapens is in beslag genomen”, vertelde politiewoordvoerder Fabricio Oliveira op een persconferentie.