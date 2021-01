LIVE | VK overweegt geldbedrag bij positieve test, Israël vaccineert 224.000 mensen in één dag

‘Trump kiest advocaat voor afzettings­pro­ces’

21 januari De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft advocaat Butch Bowers ingehuurd om hem te verdedigen bij het aanstaande afzettingsproces in de Senaat. Dat verklaarde senator Lindsey Graham (RS.C.) nadat een aantal van Trumps gebruikelijke advocaten hadden bedankt voor de klus, melden The New York Times en Punchbowl News.