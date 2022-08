LIVE | Turkse premier Erdogan wil toestand kerncentrale Zaporizja bespreken met Poetin

OekraïneDe Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat hij de situatie rondom de kerncentrale in de Oekraïense regio Zaporizja met de Russische president Vladimir Poetin gaat bespreken. De deelnemers aan het topoverleg dat gisteren plaatsvond in de Oekraïense stad Lviv vrezen voor de veiligheid van de kerncentrale, die in Russische handen is. VN-chef António Guterres herhaalde gisteren zijn oproep om het gebied rondom de bezette centrale te demilitariseren. Rusland is daar tegen. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.