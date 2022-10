LIVE | ‘Telefoon Britse oud-premier Truss gehackt door Russische agenten’

Poetin recht­streeks geconfron­teerd door leden van 'inner circle' over gebrek aan vooruit­gang in oorlog

Vladimir Poetin komt volgens militaire analisten onder toenemende druk te staan van leden in zijn inner circle nu het Russische leger moeite heeft om vooruitgang te boeken in Oekraïne. Volgens het gerenommeerde Institute for the Study of War (ISW) hebben ze de Russische president rechtstreeks geconfronteerd.

26 oktober