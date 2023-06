LIVE | Strafzaak Wagner alweer ingetrokken en Poetin waarschuwt saboteurs in toespraak

Peskov zei dat het Kremlin ook niet weet waar Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zich op dit moment bevindt. Hij zou naar Belarus zijn afgereisd, maar zijn aanwezigheid daar is nog niet bevestigd. Maandag liet Prigozjin voor het eerst sinds het einde van de opstand van zich horen in een audiobericht op Telegram.

Toch blijft er veel onduidelijk over de toekomst van Prigozjins huurlingenleger. Wagner zou naar Belarus moeten verhuizen om voort te blijven bestaan. Toch zou de Wagner Groep werkzaamheden in het hoofdkantoor in Sint-Petersburg weer hebben opgepakt. Ook rekruteringscentra zouden op verschillende plekken in Rusland weer zijn geopend.

De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko had bemiddeld op het hoogtepunt van de opstand, waarna Wagner de opstand zou stoppen. In ruil daarvoor zouden zij niet door Moskou worden vervolgd. Als onderdeel van de deal zou Prigozjin naar Belarus zijn vertrokken. Ook Wagnerstrijders zouden naar Belarus mogen verhuizen.

De Belarussische oud-minister Pavel Latushko waarschuwde afgelopen weekend dat de komst van Prigozjin 'geen cadeau' is voor Belarus. Het oppositielid voorspelde dat Poetin de huurlingenleider niet gaat vergeven. ,,Dit is een hele kleine en oppervlakkige tactische overwinning voor Loekasjenko dat uiteindelijk een strategisch probleem voor hem kan worden."

Het is de vraag hoeveel baat Loekasjenko uiteindelijk heeft bij de aanwezigheid van Prigozjin. Experts hebben geopperd dat Loekasjenko de Wagnerstrijders mogelijk kan inzetten tegen opstandelingen in eigen land. Het is nog onduidelijk of Poetin druk op zijn ambtgenoot heeft uitgeoefend om de huurlingenleider op te nemen.

De Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko had zijn troepen opdracht gegeven gevechtsklaar te zijn tijdens de Wagnermuiterij in buurland Rusland. ,,Ik gaf bevel om het leger in de hoogste staat van paraatheid te brengen", zei de president volgens staatsmedia.

Het Russische ministerie van Defensie heeft in een korte verklaring gezegd dat de Wagner-huurlingen zich voorbereiden om hun zware militaire uitrusting over te dragen .

,,Ze zijn gewoon verraden", schrijft een vrouw. ,,Ik vertrouwde Prigozjin, maar wat hij deed is oneervol." En ,,hij had dit niet moeten doen. Dit is puur verraad", beaamde een andere gebruiker.

Telegram is het sociale mediaplatform voor Wagner-soldaten in Rusland, waardoor communicatie met duizenden volgers tegelijk mogelijk is.

Wagner-huurlingen en hun familieleden zijn woedend over het besluit van Jevgeni Prigozjin om de mars naar Moskou te stoppen en zich terug te trekken uit de stad Rostov. Dat blijkt uit online berichten die de onderzoeksredactie van de BBC heeft ingezien. ,,Hij heeft iedereen genaaid die hij kon", schrijft iemand die zegt een huurling te zijn op een Telegram-kanaal. ,,Het is weer een zinloze opstand geweest", voegt iemand eraan toe.

Waarnemingsgroep Belarusian Hajun meldt nu ook dat het privévliegtuig van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin is geland in Belarus. Het toestel zou zijn aangekomen op een luchtmachtbasis. Het is onduidelijk of de huurlingenleider zelf aan boord is.

Het Verenigd Koninkrijk geeft militaire steun aan Oekraïne en komt dagelijks met een update over het verloop van het conflict. Beweringen over ontwikkelingen op het slagveld zijn vaak lastig te verifiëren aan de hand van onafhankelijke bronnen. Oekraïne voert momenteel een tegenoffensief uit, maar wordt gehinderd door Russische verdedigingswerken en mijnenvelden.

Het zou gaan om één van de eerste keren sinds het begin van de oorlog in 2022 dat de Oekraïners erin slagen om weer gebied in handen te krijgen dat al zo lang is bezet. Het Britse ministerie zegt dat aanhoudende Oekraïense aanvallen in de Donbas-regio waarschijnlijk te veel druk hebben gezet op de verdedigers. Die komen onder meer uit Tsjetsjenië.

De rol van huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin lijkt uitgespeeld, althans: in Oekraïne en Rusland. De voormalige ‘chef-kok van het Kremlin’ heeft in de rest van de wereld nog veel meer ijzers in het vuur. En misschien heeft Poetin hem daar nog wel nodig .

Letland had de uitgifte van visa aan Russische burgers door de oorlog al beperkt en verstrekte ze alleen nog in humanitaire gevallen .

Als reden noemde het ,,de onvoorspelbare ontwikkeling van de binnenlandse politieke gebeurtenissen in Rusland". Ingediende aanvragen die op 25 juni waren verwerkt, worden nog wel in behandeling genomen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft maandagavond gezegd dat het Oekraïense leger in alle sectoren aan de frontlinie vooruitgang heeft geboekt . ,,Het is een goede dag'', zei hij dan ook in zijn dagelijkse avondvideoboodschap op Telegram. ,,En ik wens onze jongens meer van dat soort dagen.''

Poetin noemt Wagner-baas Prigozjin in zijn toespraak geen één keer bij naam. De president verscheen sinds de opstand van de Wagner Groep afgelopen weekend werd afgewend al wel op de televisie, maar repte toen met geen woord over de gebeurtenissen. Er zijn nog veel vragen over de opstand, zoals wat er precies is afgesproken met Jevgeni Prigozjin. Poetin noemde zijn acties zaterdag 'verraad' en de Russische president zei eerder al eens dat verraad onvergeeflijk is.

Daarna waarschuwt Poetin mensen die in Rusland kwaad in de zin hebben . ,,Alle pogingen tot sabotage of het creëren van onrust in Rusland, zijn gedoemd te mislukken.'' Ook zegt hij dat het Westen en Oekraïne willen dat 'de Russen elkaar afmaken'.

Poetin stelt dat de meeste Wagner-huurlingen ook Russische patriotten zijn en bedankt hen en hun commandanten dat zij bloedvergieten afgelopen weekend hebben voorkomen. Hij dankt ook de andere Russen voor hun patriottisme tijdens de korte opstand van de huurlingen. De president zegt dat hij het zelf was die de bevelen had gegeven om bloedvergieten tussen de Wagner-soldaten en het Russische leger te voorkomen. Volgens Poetin was de gewapende opstand sowieso neergeslagen , ook als de troepen verder waren opgerukt naar Moskou.

Poetin verscheen sinds die muiterij werd afgewend al wel op de televisie, maa r repte met geen woord over de gebeurtenissen . Er zijn nog veel vragen over het oproer, zoals wat er precies is afgesproken met Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin. Poetin noemde zijn acties zaterdag 'verraad' en de Russische president zei eerder al eens dat verraad onvergeeflijk is.

De Russische president Vladimir Poetin legt volgens Russische media maandagavond een aantal belangrijke verklaringen af. Staatspersbureau RIA Novosti meldt dat Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov heeft bevestigd dat Poetin met statements zal komen. In de media wordt niet gespecificeerd waar hij het over zal hebben, maar RIA Novosti legt wel verband met de opstand van de Wagner Groep van afgelopen zaterdag.

Vrijdag beweerde Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin dat een kamp van Wagner was gebombardeerd door de Russische krijgsmacht. Wagnerstrijders staken toen de Russische grens over en trokken via Rostov aan de Don richting Moskou. Na bemiddeling door de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko werd de tocht afgeblazen. Prigozjin zou zonder vervolgd te worden naar Belarus mogen verhuizen.

De Verenigde staten en de Navo zijn niet betrokken geweest bij de korte muiterij van de Wagner Groep tegen Rusland . Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden maandag gezegd. Hij beschouwt het incident als een interne aangelegenheid van Rusland en vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. ,,We willen Poetin geen excuus geven om het Westen de schuld te geven, dus hebben we heel erg duidelijk gemaakt dat wij hiermee niks te maken hebben.''

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft voor het eerst van zich laten horen sinds hij een deal maakte met de Russische regering en zijn huurlingenleger verliet. Hij doet dat in een elf minuten durend audiobestand dat is verspreid via het sociale medium Telegram, melden verschillende persbureaus.

,,We begonnen onze mars (richting Moskou, red.) vanwege onrechtvaardigheid. We gedroegen ons niet agressief, maar werden beschoten met raketten en door helikopters.'' Het is een argument dat hij eerder liet horen, namelijk dat ook het Russische leger zijn manschappen zou hebben beschoten in Oekraïne. Ook ergerde de huurlingenbaas al langer aan de leiding van het Russische leger (waaronder defensieminister Sergej Sjojgoe) en haperende invasie. ,,Dat was de druppel.''

Prigozjin gaat verder. ,,We lieten een masterclass zien van hoe 24 februari 2022 eruit had moeten zien'', zo vergelijkt hij het snelle oprukken van zijn manschappen afgelopen weekend richting Moskou met de Russische invasie van Oekraïne die vorig jaar februari begon. ,,We draaiden ons weer om, om niet het bloed van Russische soldaten te vergieten, maar ons optrekken toonde serieuze veiligheidsproblemen in Rusland.''

Zijn optreden en dat van zijn manschappen was gericht op de Russische bevelhebbers die verantwoordelijk zouden zijn voor de haperende invasie van Oekraïne. ,,We wilden de vernietiging van Wagner voorkomen, we wilden niet het Russische leiderschap betwisten.'' De Rus stelt dat de dreiging bestond dat zijn huurlingenleger per 1 juli zou worden opgedoekt.

Het huurlingenleger werd warm onthaald in de steden waar ze langskwamen onderweg naar Moskou, beweert de Wagnerbaas. ,,Ze waren blij ons te zien. We werden verwelkomd met Russische vlaggen en Wagnersymbolen."

Prigozjin meldt verder dat de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko, die intensief zou hebben bemiddeld tussen Prigozjin en de Russische (leger)leiding, een deal bood die het voorbestaan van zijn huurlingenleger garandeerde.

Hij laat in zijn nieuwste boodschap niet weten waar hij zich momenteel bevindt. Dat blijft dus nog steeds onduidelijk.