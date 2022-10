LIVE | ‘SpaceX kan satellietverbinding Oekraïne niet meer betalen’, EU-buitenlandchef: geen nucleaire wraak als Rusland kernbom inzet

‘Trump vroeg medewer­kers om dozen met vertrouwe­lij­ke documenten te verplaat­sen’

Nadat voormalig president Donald Trump in mei een dagvaarding had gekregen om dozen met vertrouwelijke documenten terug te geven aan de autoriteiten, droeg hij zijn medewerkers op om deze te verplaatsen naar een andere plek in zijn eigen woning. Een oud-medewerker van Trumps resort in Mar-a-Lago zegt dat tegen The Washington Post, die de opvallende getuigenis kan bevestigen aan de hand van bewakingsbeelden.

13 oktober