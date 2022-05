LIVE | Sjevjerodonetsk onder vuur, massagraven Marioepol wijzen op meer doden dan gedacht

oorlog oekraïneDe strijd rond Sjevjerodonetsk in de oostelijke regio Loehansk verhevigt nu de Russen de stad zijn binnengedrongen. Volgens burgemeester Oleksander Striuk woeden er felle straatgevechten en neemt het aantal slachtoffers met het uur toe. Intussen zijn in de door Russische troepen veroverde havenstad Marioepol nieuwe massagraven ontdekt met mogelijk meer dan de geschatte 22.000 doden. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.