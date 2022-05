LIVE | Situatie in Loehansk ‘verslechtert van uur tot uur’, ‘Russische generaal neergeschoten’

Een generaal van de Russische luchtmacht is boven het oosten van Oekraïne neergeschoten en gedood, zo meldt de Russischtalige dienst van de Britse omroep BBC. En de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Koeleba noemt het Russische offensief in de Donbas, in het oosten van het land, een meedogenloze strijd, ‘de grootste op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier ons vorige liveblog terug.