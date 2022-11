LIVE | Situatie in heel Oekraïne ‘kritiek’ na ‘grootste aanval sinds begin van de oorlog’

OORLOG OEKRAÏNEOp meerdere steden in Oekraïne zijn vanmiddag Russische raketten gevallen. In de meeste plaatsen was de energievoorziening het doelwit, met stroomuitval tot gevolg. Volgens Oekraïne zijn zo'n 100 raketten afgevuurd. In Kiev werd een appartementencomplex in het centrum geraakt, op het moment dat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en de delegatie daar ook waren. Zij zijn daarna een schuilkelder ingegaan. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.