LIVE | Separatisten claimen verovering Lyman, Zelenski dringt aan op ontmoeting met Poetin

oorlog oekraïnePro-Russische separatisten claimen de stad Lyman in het oosten van Oekraïne te hebben veroverd. Een hoge functionaris van de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk stelt op Telegram dat separatistische militairen met behulp van de Russen nu ‘de volledige controle’ hebben over Lyman. Ondertussen blijft Zelenski aandringen op een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.