LIVE | Rutte is in Oekraïne en spreekt Zelenski, defensieminister wil ‘miljoenenleger’ oprichten

Ex-agent krijgt nog eens 20 jaar voor dood George Floyd

Derek Chauvin, de voormalige politieagent die in 2020 George Floyd doodde, is donderdag door een federale rechtbank veroordeeld tot meer dan twintig jaar gevangenisstraf. Chauvin zit al een straf van 22,5 jaar uit die hem was opgelegd door de staat Minnesota.

7 juli