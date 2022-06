LIVE | Russische tennisster wisselt snel van nationaliteit, Britse generaal bereidt leger voor op oorlog in Europa

EU zet juridische stappen tegen Britse regering om schenden afspraken Noord-Ier­land

De Europese Commissie start juridische procedures tegen Britse regering vanwege het schenden van afspraken over Noord-Ierland. Groot-Brittannië heeft plannen om enkele post-brexit-regels te negeren die de Noord-Ierse handel regelen. De Britse regering is ‘teleurgesteld’ over de strafprocedures.

15 juni