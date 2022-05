LIVE | Russische tankcommandant (21) krijgt levenslange gevangenisstraf voor moord in Oekraïne

Bodybuil­der krijgt levenslang voor moord op ex, haar grootou­ders en een fotograaf

Een volksjury in West-Vlaanderen heeft de 29-jarige Alexander D. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en tien jaar tbs wegens de moord in 2017 op zijn ex-vriendin, haar grootouders en een fotograaf voor wie het toen 18-jarige meisje soms poseerde. D. ondervroeg en folterde de fotograaf in diens huis in Gent acht uur lang voor hij hem doodstak. De dag erna bracht hij zijn ex in haar woning in het West-Vlaamse Moere eveneens met messteken om, en vervolgens haar te hulp geschoten opa en oma.

19 mei