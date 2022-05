LIVE | ‘Russische spionnen wilden met Oekraïense raket passagiersvliegtuig neerhalen’

Berlijn komt eindelijk over de brug met zware artillerie

Onder groeiende druk van zowel de Bondsdag als internationale bondgenoten heeft de Duitse regering dinsdag eindelijk ingestemd met de levering van zware wapens aan Oekraïne. Maar het is de vraag is of kanselier Olaf Scholz zijn critici hiermee stil krijgt.

26 april