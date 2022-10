LIVE | Russische presentator heeft spijt van oproep verdrinken kinderen, Songfestival Oekraïne in schuilkelder

oorlog oekraïneDe Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft in een telefoongesprek met zijn Franse ambtgenoot Sébastien Lecornu beweerd dat Kiev van plan is een radioactieve bom te droppen om Moskou in diskrediet te brengen. Volgens het westen is dit onjuist. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.