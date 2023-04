LIVE | Russische oorlogsblogger dood door explosie in café Sint-Petersburg

oorlog oekraïneEen bekende Russische militaire blogger is zondag omgekomen bij een bomexplosie in een café in Sint-Petersburg. Zeker zestien mensen raakten gewond bij de explosie in het centrum van de op een na grootste stad van Rusland, melden de autoriteiten. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.