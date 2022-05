LIVE | Russische minister ontkent geruchten dat Poetin ziek zou zijn

oorlog oekraïneRussische beschietingen hebben alle essentiële infrastructuur in de Oost-Oekraïense stad Sjevjerodonetsk vernietigd, zegt president Volodimir Zelenski in een televisietoespraak. En: ,,Meer dan twee derde van de woningvoorraad van de stad is vernietigd.” Volgens Zelenski is inname van de stad nu Ruslands ‘hoofddoel’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.